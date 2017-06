Presidente do TCE-RS fará palestra em Estrela sobre gestão pública

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/RS), conselheiro Marco Peixoto, estará em Estrela no dia 29 de junho. Ele fará palestra sobre gestão pública a prefeitos, vice-prefeitos, secretários e servidores dos municípios da região, em evento que será realizado no Estrela Palace Hotel, às 9h. A promoção é da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat) e da Associação dos Vereadores do Vale do Taquari (Avat).

De acordo com o presidente da Amvat, prefeito Carlos Rafael Mallmann, será uma oportunidade para aproximar os municípios, seus gestores e servidores, do Tribunal de Contas do Estado. Segundo ele, tem sido muito importante esta maior afinidade do Tribunal com os municípios, pois o diálogo entre os gestores e técnicos propicia a troca de informações e orientações importantes para a qualificação das ações nas administrações públicas.

O presidente da Avat, vereador Adair Villa, reforça as colocações de Mallmann. Conforme Villa, é uma oportunidade para que os vereadores ampliem conhecimentos, pois também têm um papel importante na fiscalização do Executivo e no zelo pela boa aplicação dos recursos públicos, em prol da população de seus municípios. “Convidamos todos os vereadores a prestigiarem este encontro, que certamente será muito produtivo para os Legislativos”, enfatiza Villa.

Texto: Ascom Avat e Amvat