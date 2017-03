Presídio Feminino de Lajeado inicia aulas regulares para apenadas

Na sexta-feira (10), as mulheres privadas de liberdade do Presídio Feminino de Lajeado, inaugurado no final do ano passado, iniciaram as aulas regulares do ensino fundamental e médio. A primeira turma conta com 12 detentas, que terão aulas quatro dias na semana, sendo nas segundas, terças, quintas e sextas, das 13h30min às 17h30min.

As aulas serão ministradas por quatro professores da rede estadual, e ocorrerão em uma sala dentro do próprio estabelecimento prisional. Esta é uma turma descentralizada de Neeja Prisional, onde as aulas são divididas em módulos.

O ato solene de abertura do ano letivo para as apenadas do estabelecimento contou com a presença do prefeito municipal, Marcelo Caumo, o juiz da Vara de Execuções Criminais de Lajeado, Paulo Meneguetti, o juiz diretor do Fórum de Lajeado, Luis Antonio Jonson, a coordenadora da 3ª CRE, Greice Weschenfelder, o presidente do Conselho da Comunidade, Miguel Feldens, o representante da Alsepro, Leo Katz, e o delegado substituto 8ª Delegacia Penitenciária Regional, Andreo de Quadros Camargo.

Texto: Ascom Susepe