Preso em Lajeado suspeito de participar de homicídio de taxista em Arroio do Meio

A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Arroio do Meio, com apoio da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Lajeado, prendeu no domingo (25) um homem, suspeito de participar do homicídio de um taxista, de 53 anos, em Arroio do Meio. A prisão ocorreu em Lajeado durante cumprimento de dois mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, referentes ao homicídio.

Segundo o delegado João Alberto Selig, da DP de Arroio do Meio, o crime teria ocorrido no final da noite da sexta-feira (23) devido a uma dívida decorrente de uma colisão entre veículos. No sábado (24) um menor teria sido apreendido e um homem preso em flagrante pela morte do taxista.

Com o indivíduo preso no domingo (25) foram apreendidas várias roupas e mochila com resquícios de sangue e quantia em dinheiro que pode estar relacionada ao crime. O homem preso no sábado seria o suspeito de ser o autor do disparo que matou a vítima – relatou o delegado.

Texto: Ascom Polícia Civil