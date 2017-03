Presos realizam limpeza e pintura no Cemitério do Florestal

A Prefeitura de Lajeado está usando mão de obra prisional para efetuar melhorias na cidade. Detentos do Presídio Estadual de Lajeado estão realizando limpeza e pintura no Cemitério Municipal do bairro Florestal desde o último dia 20.

Os três presos do regime semiaberto trabalham sob a supervisão de um funcionário da Susepe. Eles já realizaram trabalhos como recolhimento de entulhos, recuperação de túmulos e melhoria geral da aparência do local. O próximo passo é a pintura dos muros do cemitério. O serviço não tem previsão de término.

Texto: Ascom Lajeado