Previsão alerta para semana de mais instabilidade no estado

Uma nova frente fria deve avançar sobre o Estado durante esta semana. A análise informa que as chuvas dos últimos dias prejudicaram o trabalho no campo, dificultando o preparo do solo para o plantio da nova safra de arroz. Também mantiveram os níveis de rios e reservatórios elevados.

Os volumes previstos serão intensos em toda a faixa central e oeste, assim como seguirão elevados os rios e reservatórios. Não se descarta a possibilidade de que venham a ocorrer alagamentos em áreas baixas e nas várzeas. Apenas no final de semana o tempo volta a ficar estável.

Depois da passagem da frente fria, as temperaturas sofrerão queda em todo o estado no final da semana. Com isso, há possibilidade de pontos de formação de geadas em alguns municípios, principalmente na divisa com Santa Catarina.

Texto: Ascom Irga