Previsão de entrega de carnês para o fim de fevereiro

A Prefeitura Municipal de Encantado informa que a entrega dos carnês IPTU/2017 (Imposto Predial e Territorial Urbano), está prevista para a segunda quinzena de fevereiro. Os carnês serão entregues pelo correio, mas o cidadão terá também a opção de imprimir no site da Prefeitura.

Quem optar pelo pagamento em cota única tem até o dia 20 de março para se beneficiar com o desconto de 10%. A data também é a mesma de vencimento da primeira parcela para quem decidir dividir o pagamento do imposto, que pode ser feito em até 10 vezes. Somente a primeira parcela será emitida junto à guia, as demais devem ser impressas no site do município ou retiradas no Setor de Cadastros da prefeitura.

Texto: Ascom Encantado