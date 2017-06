Previsão para semana de tempo firme e pouca chuva no estado

A semana começa no estado do mesmo jeito que terminou: tempo firme, sem chuvas e temperaturas mais amenas. Somente entre a quarta (28) e a quinta-feira (29) é que há previsão de chuvas rápidas sobre o Rio Grande do Sul, por conta de uma frente fria que deve avançar sobre a região. Mas mesmo assim, os trabalhos de campo não devem ser tão prejudicados, já que essas chuvas serão de curta duração. Na sexta-feira (30), o tempo já volta a firmar.

Chuvas mais expressivas no RS somente no final da próxima semana, ou seja, somente após o próximo dia 6. Com relação às temperaturas, não há indícios de que venham a ocorrer geadas ao longo desta semana. Porém, as temperaturas mínimas continuam mais baixas, mas dentro do padrão normal para essa época do ano.

Texto: Ascom Climatempo