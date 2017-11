PRF apreende em Lajeado 300 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma grande quantidade de cigarros em Lajeado. A apreensão ocorreu por volta das 13h de quarta-feira (08), no quilômetro 340 da BR-386.

A PRF abordou uma carreta com placas de Videira-SC durante fiscalização a veículos de carga realizada na rodovia. Ao solicitarem os documentos do motorista, os policiais constataram tratar-se de uma carga de milho oriunda do Mato Grosso do Sul, com destino a Montenegro.

Porém, após revista minuciosa, foram localizadas aproximadamente 600 caixas de cigarros sob a carga de milho. Cada caixa contém 50 pacotes de 10 maços cada, totalizando 300 mil maços de cigarros. O preso, de 37 anos e morador de Videira, foi encaminhado à Polícia Federal de Santa Cruz do Sul, juntamente com o veículo e os cigarros paraguaios. Ele irá responder pelo crime de contrabando.

Texto: Ascom PRF