PRF apreende em Lajeado mercadorias oriundas do Paraguai

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu grande quantidade de mercadorias oriundas do Paraguai, todas sem nota fiscal. A apreensão ocorreu na tarde da quinta-feira (25), na BR 386, em Lajeado.

Durante ação de fiscalização na rodovia, a PRF abordou o condutor de uma Van de Novo Hamburgo, que seguia no sentido interior-capital. A parte traseira do veículo encontrava-se repleta de itens como bebidas, eletrônicos, artigos de pesca, roupas e brinquedos. Os artigos foram avaliados em cerca de R$ 15 mil.

Além do condutor, de 36 anos e morador de Picada Café, estavam no veículo outros dois homens, sendo um de 47 anos, de Novo Hamburgo, e outro de 45 anos, residente em São Leopoldo. Havia ainda duas mulheres, ambas com 53 anos, moradoras de Picada Café e São Leopoldo.

Os ocupantes alegaram ser vendedores ambulantes e admitiram que comercializariam as mercadorias no Vale dos Sinos. Eles poderão responder por descaminho. O veículo e a mercadoria foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal, em Santa Cruz do Sul.

Texto: Ascom PRF