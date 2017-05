PRF apreende mais de 4 mil maços de cigarros e prende homem em Lajeado

Por volta das 17h20min da quinta-feira (18), no quilômetro 336, da BR-386, em Lajeado, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem e apreendeu mais de 4 mil maços de cigarros.

A PRF realizava fiscalização na rodovia, quando desconfiou de um Fiat Palio com placas de Arroio do Meio. O motorista foi abordado pelos policiais e dentro do automóvel foram encontrados 4040 maços de cigarros de origem estrangeira.

O banco traseiro do veículo havia sido retirado, para obter maia espaço para o transporte da mercadoria. Após consulta aos sistemas, constatou-se também que o Palio estava com o licenciamento vencido.

O condutor tem 33 anos, reside em Estrela e possui diversas passagens pelo mesmo crime. Segundo ele, estava vendendo os cigarros no comércio da região. Por esse motivo, tinha consigo, ainda, mais de R$ 2 mil em espécie, resultado do que já havia vendido.

O homem foi preso e encaminhado à polícia judiciária de Santa Cruz do Sul, e, logo depois, ao presídio de Lajeado. Ele responderá por contrabando. O veículo utilizado no crime foi apreendido juntamente com a mercadoria.

Texto: Ascom PRF