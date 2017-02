Ônibus de turismo sofre acidente em Marques de Souza

Na madrugada desta quinta-feira (02), por volta das 3h15min, a Polícia Rodoviária Federal atendeu um acidente com um ônibus de turismo, na BR-386, em Marques de Souza. De acordo com averiguações preliminares, o veículo teve problemas mecânicos próximo ao trevo da cidade, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção e saísse da pista, colidindo contra uma árvore.

No ônibus, que vinha de Seberi e tinha Arambaré como destino, havia 46 passageiros. Destes, 17 foram encaminhados para hospitais da região: Marques de Souza, Estrela e Lajeado. Uma mulher, segundo a Samu, foi a única que sofreu lesões graves. Os demais tiveram apenas ferimentos leves. Conforme a PRF, o trânsito precisou ser intercalado para a retirada do veículo.

Veja as fotos:

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom PRF