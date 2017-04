PRF autua veículos estacionados nas imediações da ponte sobre o Arroio Boa Vista

A Polícia Rodoviária Federal aplicou mais de 80 autuações em motoristas que estacionaram os seus veículos no acostamento, no quilômetro 348 da BR 386, em Estrela. Tais autuações aconteceram ao longo da terça-feira (11), um dia após um grave acidente acontecer no local.

Na noite de segunda-feira, o motorista de um VW/24.280 perdeu o controle do caminhão, quebrou o guarda-corpo da ponte sobre o Arroio Boa Vista e caiu de uma altura de cerca de 10 metros. Tanto o condutor, quanto o passageiro não resistiram aos ferimentos, vindo a falecer.

No dia seguinte, a PRF recebeu inúmeras denúncias relatando que condutores estavam estacionando seus veículos no local e caminhando sobre a ponte, a fim de observar vestígios do acidente. Tal atitude gerou lentidão no trânsito e colocou em risco a segurança dessas pessoas e dos demais usuários da via.

Para evitar que novos episódios como o da noite anterior se repetissem, entre às 8h e às 19h de terça-feira, os policiais aplicaram 84 multas aos curiosos que estacionaram seus veículos nas imediações da ponte. Vale ressaltar que não há no local nenhuma área destinada a estacionamento.

A PRF informa que continuará realizando esse trabalho no decorrer dos próximos dias, buscando garantir a segurança das milhares de pessoas que por ali transitam.

Texto: Ascom PRF