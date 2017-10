PRF, BM e PC recuperam motocicleta e automóvel roubados

A Polícia Rodoviária Federal, em ação que contou com a participação da Brigada Militar e da Polícia Civil, recuperou dois veículos roubados. O fatos ocorreram no final da manhã da quinta-feira (26), em Triunfo e Paverama.

A PRF recebeu a informação de que um VW Gol com placas de Canoas havia sido roubado em Triunfo, próximo ao quilômetro 387 da rodovia. Dois homens armados com revólveres teriam chego em uma motocicleta roubada, emplacada em Fazenda Vilanova, e deixado esta no local do roubo.

Imediatamente, a PRF, juntamente com a Brigada Militar e a Polícia Civil, iniciou buscas na região, encontrando o Gol no mato, nas imediações do quilômetro 376 da BR-386, em Paverama.

A PRF acredita que os homens, que ainda não foram encontrados, abandonaram o veículo no local para posterior utilização em uma ação criminosa na região. A ocorrência foi registrada nas polícias judiciárias de Triunfo e Tabaí, que darão continuidade às investigações. Os proprietários da motocicleta e do automóvel recuperados terão seus veículos de volta.

Texto: Ascom PRF