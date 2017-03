PRF divulga balanço da Operação Viagem Segura de Carnaval

A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Viagem Segura de Carnaval, que teve início na sexta-feira (24) e terminou às 12h desta quarta-feira (01).

Durante os quase seis dias de operação, no trecho sob o comando da 4ª Delegacia, com sede em Lajeado, a PRF fiscalizou 1456 veículos e 1495 pessoas. As abordagens educativas tiveram destaque, com 550 pessoas sensibilizadas.

A autuação que mais ocorreu foi, novamente, a de velocidade, com 604 imagens capturadas com o radar fotográfico, o qual foi operado em pontos estratégicos, onde o índice de acidentalidade é mais elevado. Além dessas autuações feitas com o radar, os policiais ainda aplicaram outras 292 multas por infrações diversas.

A fiscalização de alcoolemia também foi intensa, com 546 testes de etilômetro realizados. Como resultado, nove motoristas foram flagrados dirigindo sob a influência de álcool, alguns deles sendo encaminhados para a Polícia Judiciária.

Também aconteceram ações de combate ao crime, as quais resultaram em 12 prisões e dois veículos recuperados, além de três pistolas, nove carregadores e 107 munições apreendidas.

Mas o fator de maior relevância nos cerca de 310 quilômetros de rodovia sob a responsabilidade da delegacia (que vai de Vitor Graeff a Nova Santa Rita) está relacionada aos acidentes. Foram registradas 14 ocorrências, sendo dez apenas com danos materiais nos veículos e quatro com feridos leves. Não houve feridos graves nem mortos na região durante o feriado de Carnaval. No mesmo período do ano anterior, foram 13 acidentes, com quatro pessoas feridas gravemente. Também não houve mortes na região durante o Carnaval de 2016.

A Operação Viagem Segura é uma ação integrada dos órgãos de segurança e de trânsito do Rio Grande do Sul, visando à redução dos acidentes nas rodovias, estradas e vias urbanas.

Texto: Ascom PRF