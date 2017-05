PRF e BM recuperam em Lajeado mais um veículo roubado e clonado

A Polícia Rodoviária Federal, em ação conjunta com a Brigada Militar, recuperou mais um veículo roubado e clonado. O fato aconteceu na noite de terça-feira (02), na BR-386, em Lajeado.

Os policiais realizavam fiscalização na rodovia, quando abordaram o condutor de um VW Jetta com placas de Dona Emma-SC. Ao consultar a documentação e os sinais identificadores do veículo, verificaram que era clonado. Tratava-se, na verdade, de um automóvel de Porto Alegre roubado há pouco mais de dez dias no mesmo município. O roubo foi realizado à mão-armada por três adolescentes.

O Jetta era conduzido por um homem de 47 anos, residente em Chapecó-SC. Ele foi encaminhado à polícia judiciária de Lajeado e deverá responder por receptação. Na manhã do mesmo dia, em outra ação integrada, Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar haviam recuperado outro veículo, além de apreenderem 251 kg de maconha.

Texto: Ascom PRF