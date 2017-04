PRF inicia Operação Semana Santa nesta quinta-feira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) começa nesta quinta-feira (13) a Operação Semana Santa com reforço do policiamento nas rodovias federais do País. As ações do Órgão terão início às 00h da quinta-feira (13) e vão até às 23h59min de domingo (16). Durante este período, policiais rodoviários federais reforçarão a fiscalização nos trechos com maiores índices de acidentes e crimes, de acordo com estatísticas do Órgão.

A operação visa, além da diminuição do número e letalidade dos acidentes, garantir segurança e fluidez do trânsito aos usuários das rodovias federais e contará com atividades para diminuir a incidência de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, ao uso inadequado do cinto de segurança e às ultrapassagens indevidas. Também serão realizadas ações operacionais direcionadas para o combate à criminalidade.

O planejamento das ações da PRF nesta Operação Semana Santa levaram em consideração a análise de dados estatísticos com foco no comportamento dos motoristas e nas características dos acidentes graves, ou seja, acidentes que resultem em vítima fatal ou vítimas feridas gravemente. A análise permitirá a otimização dos recursos humanos e materiais da instituição, focando a fiscalização em pontos e horários críticos para coibir comportamentos de risco como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e a mistura fatal de álcool e direção.

Restrição de tráfego – A PRF restringiu o tráfego de alguns tipos de combinações de veículos, em razão da segurança para os demais veículos em momentos de ultrapassagens, já que, dificultam estas manobras. Assim, o tráfego de Combinações de Veículos de Cargas (CVC), portadores de Autorização Especial de Trânsito (AET), de Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), portando ou não a AET, bem como o trânsito dos demais veículos portadores de AET será restrito nos trechos de pista simples em determinados dias e horários.

Rodovias mais movimentadas

– A BR 386 deverá ser a mais movimentada do RS, devido ao fato dela ligar a região metropolitana ao centro e região noroeste do estado. Há previsão de lentidão ainda na quinta de noite, sexta pela manhã, devendo haver congestionamentos entre às 15h e 22h de domingo, no retorno.

– A BR 116, em direção a serra gaúcha, terá muita movimentação durante todos os dias do feriado da semana santa, desde quinta até o domingo.

– A Freeway, deverá ter movimento intenso, mas não deverá apresentar congestionamentos.

– A BR 290 deverá ter movimento intenso em direção ao centro do estado, mas também em direção às fronteiras com a Argentina e Uruguai.

Região de Jurisdição da 4a Delegacia-RS

Na região sob jurisdição da 4a Delegacia no Rio Grande do Sul haverá um reforço de quase 100% no efetivo nos dias e horários de maior movimentação de veículos. Serão seguidas as orientações repassadas pelo Departamento Nacional, com foco na fiscalização de velocidade, cinto de segurança, alcoolemia e, em especial, ultrapassagens proibidas, a fim de procurar evitar as colisões frontais, responsáveis por cerca de 40% das mortes no trecho da delegacia.

Na mesma região, no feriado de Semana Santa de 2015, foram 44 acidentes, resultando em 28 pessoas feridas e três mortes em dois acidentes do tipo colisão frontal. Já em 2016, aconteceram 23 acidentes, com 26 pessoas feridas e nenhuma morte registrada. Em 2017, a Polícia Rodoviária Federal trabalha para que, novamente, não haja nenhuma morte. “Claro que apenas as fiscalizações e a educação para o trânsito realizada pela PRF podem não bastar para o atingimento desse objetivo. Para que tenhamos um trânsito mais seguro e menos violento é necessário também o comprometimento e a conscientização dos motoristas”, afirma João Alberto Ferreira, Chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da 4a Delegacia da PRF no Rio Grande do Sul.

Dicas de trânsito

A PRF recomenda algumas condutas para a realização de uma viagem segura nestes três feriados:

– Lembre-se que os faróis ligados são obrigatórios em rodovias, durante o dia e a noite;

– Faça uma revisão atenta no veículo antes de viajar. Verifique principalmente pneus (inclusive o estepe), palhetas dos limpadores de para-brisa e itens de iluminação e sinalização;

– Planeje a viagem, lembre-se de programar paradas em locais adequados para alimentação, abastecimento e descanso;

– Mantenha a atenção na rodovia;

– Respeite a sinalização e os limites de velocidade, eles existem para proteger a sua vida;

– Não ligue o pisca alerta com o veículo em movimento. Isso pode confundir os outros motoristas e causar um acidente;

– Aumente a distância do veículo à frente e diminua a velocidade.

Texto: Ascom PRF