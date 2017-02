PRF intensifica fiscalização no Carnaval

A Polícia Rodoviária Federal intensificará a fiscalização durante o período do Carnaval, pois há previsão de um grande fluxo de veículos em todas as rodovias federais do Rio Grande do Sul, principalmente naquelas que levam ao litoral. O Carnaval é considerado um dos feriados mais críticos do calendário nacional de operações da PRF.

As ações terão como principal objetivo coibir atitudes que possam gerar perigo nas estradas, como dirigir sob a influência de álcool, exceder os limites de velocidade, realizar ultrapassagens forçadas e em locais proibidos, e não utilizar o cinto de segurança. Essas infrações são as principais responsáveis pelas lesões graves e mortes que ocorrem nas rodovias. Os trabalhos serão realizados principalmente nos pontos onde há maior índice de acidentalidade. Além disso, o combate ao crime também será intensificado.

As ações por parte da Polícia Rodoviária Federal têm contribuído para a redução no número de mortes nas rodovias federais gaúchas. Em 2014, foram 13 mortes no estado. No ano seguinte, houve uma redução de quase 50%, com sete mortes registradas. Em 2016, nova redução, desta vez de 43%, com quatro mortes nas rodovias. A PRF fará a sua parte para que esses números continuem caindo, afirmou o superintendente Pedro de Souza da Silva, mas diz saber “que a conscientização sobre a importância de um comportamento seguro por parte dos motoristas é indispensável para que esse objetivo seja alcançado.”

Previsão de tráfego

Os dias e períodos de maior fluxo de veículos deverão ser:

24/02 (sexta) – em especial a partir das 14h, mantendo-se intenso até a meia-noite.

25/02 (sábado) – desde o início da manhã até às 14h.

28/02 (terça) – a partir do início da tarde, mantendo-se intenso até a meia-noite.

Restrições de tráfego

Para aumentar a segurança nas estradas durante esse feriadão, a PRF restringirá o tráfego de alguns veículos de carga em rodovias de pista simples. Caminhões bitrens, cegonhas e veículos com dimensão excedente devem obedecer ao período de restrição abaixo:

Sexta-feira (24): 16h às 24h

Sábado (25): 06h às 12h

Terça-feira (28): 16h às 24h

Quarta-feira (01): 06h às 12h

A PRF orienta aos motoristas que, se possível, procurem evitar o deslocamento nos horários de pico. Também é muito importante a revisão no veículo antes de pegar a estrada, assim como planejar bem a viagem. Durante o percurso, é indispensável que os condutores tenham paciência para lidar com os possíveis engarrafamentos, ou mesmo com a lentidão do trânsito.

Outra recomendação é evitar imprudências como transitar pelo acostamento, ultrapassar em locais proibidos, beber antes de dirigir, exceder os limites de velocidade, não guardar distância segura com relação aos demais veículos, deixar de utilizar o cinto de segurança, dentre outras.

Texto: Ascom PRF