PRF prende em Lajeado casal que furtou roupas em lojas da Região Metropolitana

A Polícia Rodoviária Federal prendeu em Lajeado, um casal que realizou furtos a lojas de roupas em Canoas, Novo Hamburgo e outras cidades da Região Metropolitana. A prisão aconteceu na noite de terça-feira (24), às 20h, na BR-386.

A PRF realizava fiscalização no quilômetro 340 da rodovia, quando abordou a condutora de um VW/Polo com placas de Santana da Boa Vista. Em consulta à CNH, verificou-se que a motorista, além de estar com o direito de dirigir suspenso, havia sido presa pela Brigada Militar na quinta-feira (19), juntamente com sua cunhada, por furto de roupas no Shopping de Lajeado. Ao vistoriar o veículo, os policiais encontraram diversas peças de roupas em seu interior, todas sem nota e com as etiquetas das lojas.

A mulher, de 24 anos, e o homem, de 29, ambos de Passo Fundo, foram reconhecidos por funcionários de um dos estabelecimentos que tiveram as roupas furtadas. Segundo eles, o casal ficou muito tempo na loja e saiu sem comprar nada. Mediante consulta ao número de série de algumas peças, foi possível observar que elas constavam no sistema, porém não estavam no estoque, evidenciando o furto. Dentro da bolsa da mulher havia um alicate, possivelmente utilizado para cortar o lacre de segurança dos produtos. Já com o passageiro, namorado da condutora, havia também uma pequena quantidade de maconha.

O casal foi encaminhado à polícia judiciária de Lajeado e logo após para o presídio do mesmo município pelo crime de receptação. A mulher responderá ainda por violar a suspensão do direito de dirigir, e o homem, por posse de entorpecentes.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom PRF