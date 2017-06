PRF prende motorista por direção perigosa, desobediência e embriaguez em Lajeado

Por volta das 19h do domingo (25) durante fiscalização de rotina os policiais deram ordem de parada a um VW/Golf, com placas de Forquetinha, na BR 386 em Lajeado. Imediatamente o motorista fugiu, incorrendo em diversas infrações de trânsito, acessou o bairro Conventos por uma estrada de terra e ao entrar na rua Pedro Teobaldo Breidenbach perdeu o controle do veículo, caindo em uma sarjeta. Ninguém se feriu.

O condutor, de 30 anos e morador de Estrela, que já possui antecedentes por direção perigosa e fuga de local de acidente, estava com o direito de dirigir suspenso e recusou-se a realizar o teste do bafômetro. No interior do automóvel foram encontradas garrafas de cerveja abertas. O veículo estava com o licenciamento vencido e foi removido ao depósito credenciado pelo Detran.

Diante da situação da CNH e da conduta na direção do veículo, o motorista foi preso por desobediência, direção perigosa, embriaguez e violação da suspensão do direito de dirigir, sendo apresentado à Polícia Judiciária de Lajeado.

A PRF alerta que ao desobedecer ordem policial de parada do veículo o condutor, além de estar sujeito às autuações decorrentes das infrações de trânsito cometidas, será responsabilizado criminalmente pelo risco gerado a pedestres e ocupantes de outros veículos, bem como possíveis lesões ou danos causados por esta conduta.

Texto: Ascom PRF