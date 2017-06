PRF prende mulher e apreende cigarros em Lajeado

Na manhã da quinta-feira (01), na BR 386, em Lajeado, a Polícia Rodoviária Federal prendeu uma mulher e apreendeu cigarros contrabandeados. A PRF realizava operação de fiscalização e combate ao crime na rodovia, quando abordou um ônibus que vinha de Aripuanã-MT e tinha como destino Porto Alegre.

Os policiais realizaram revista no interior do veículo, e encontraram no meio da bagagem de uma passageira, 128 pacotes de cigarro de origem Paraguaia, totalizando 1280 maços. A mulher, que tem 53 anos e é moradora de Foz do Iguaçu-PR, possui antecedentes pelo crime de contrabando, embarcou em Foz do Iguaçu e tinha como destino Porto Alegre. A presa foi encaminhada à Polícia Judiciária de Santa Cruz do Sul e responderá por contrabando.

Texto: Ascom PRF