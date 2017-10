PRF prende três homens e apreende dois revólveres em Lajeado

No sábado (14), por volta das 16h30min, a Polícia Rodoviária Federal prendeu três homens e apreendeu dois revólveres, além de algumas munições, na BR-386, em Lajeado.

Durante fiscalização na rodovia, a PRF deu ordem de parada ao condutor de um VW/Gol de Porto Alegre. O motorista não a obedeceu e iniciou fuga, que teve origem na rodovia e se estendeu por dentro da cidade, até o homem perder o controle do veículo.

Os policiais, que vinham logo atrás do Gol, prenderam os três ocupantes e encontraram dois revólveres. Um com cinco munições, que haviam sido jogadas pela janela, e outro com quatro munições, ainda dentro do automóvel. Um dos ocupantes tem 25 anos e é de Canoas. Os demais, de 24 e 27 anos, são de Porto Alegre.

Os três homens foram encaminhados à polícia judiciária de Lajeado e deverão responder por porte ilegal de armas. O condutor responderá também por direção perigosa e desobediência. Dois deles já cumprem pena no regime semiaberto no Instituto Penal de Charquedas, um por tráfico de drogas e o outro por receptação e homicídio.

Texto: Ascom PRF