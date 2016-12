PRF volta a contar com um helicóptero no RS

O Rio Grande do Sul volta a contar com um helicóptero para realizar fiscalização nas rodovias federais. A aeronave chegou no inicio desta semana em Porto Alegre, será utilizada a partir desta sexta-feira durante os trabalhos nas rodovias federais no período de Natal e Ano Novo.

O novo helicóptero transporta até cinco pessoas. A aeronave estava sendo usada em Brasília, passou por manutenção e foi encaminhada para a PRF gaúcha. Em agosto, o helicóptero que era utilizado pela PRF/RS sofreu perda total ao tentar pousar no heliponto do Palácio Guanabara/RJ. A aeronave estava no Rio de Janeiro para atuar durante os jogos Olímpicos.

Texto/Foto: PRF