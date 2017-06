Primeira dama e Defesa Civil organizam Campanha do Agasalho

O inverno está chegando. Época onde várias pessoas sofrem com o frio. Pensando nisso, a Administração Municipal de Cruzeiro do Sul, por meio do vice-prefeito e coordenador da Defesa Civil, João Henrique Dullius, e a primeira dama, Jucimara da Silva Hauschild, estão organizando a Campanha do Agasalho 2017.

Sob o slogan “Esvazie seu armário e encha seu coração!” a comunidade é convidada a doar roupas, principalmente de frio, calçados e cobertores. Conforme a primeira dama, a maior dificuldade é com roupas de criança. “Qualquer agasalho é bem vindo. As pessoas são desafiadas a doar aquele item quentinho que está sobrando em seu armário e que poderá aquecer o corpo e o coração de quem precisa”, salienta. Várias caixas de coleta, devidamente identificadas, estão sendo espalhadas ao longo desta semana em lojas, farmácias, supermercados, agências bancárias, escolas e na prefeitura.

Ainda conforme Jucimara, as roupas angariadas serão selecionadas por integrantes da Defesa Civil e voluntários da prefeitura. Posteriormente as peças serão armazenadas em uma sala, na prefeitura, para que as pessoas façam a retirada, conforme a sua necessidade. “A doação de roupas em boas condições de uso pode fazer a alegria e aquecer muitas pessoas, que vão desde crianças até idosos”, reflete a primeira dama.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul