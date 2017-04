Primeira-dama palestra em encontro da Regional de Mulheres

Autoestima foi o tema da palestra da primeira-dama Carine Schwingel no encontro bimestral da Regional de Mulheres do Vale do Taquari, realizado na quarta-feira (12), na sede da Amvat, em Estrela. Carine transmitiu uma mensagem de confiança e otimismo às participantes, que representaram 15 municípios ligados à Regional.

Temos que plantar todos os dias as sementes do bem”, destacou, frisando a importância de que as pessoas reduzam os sentimentos negativos, que diminuem a autoestima e influenciam na vida como um todo, tanto na área pessoal quanto profissional.

“A pessoa que aceita e valoriza a si mesma, com a consciência de suas qualidades e defeitos, está mais preparada para aceitar e valorizar os demais”, observou a primeira-dama. Especialmente para as mulheres, que segundo ela muitas vezes absorvem e se culpam pelas mais diversas situações, frisou que a autoconfiança, o bom humor e a criatividade transformam até mesmo o aspecto físico.

Conforme Carine, ao valorizar e realçar suas qualidades e potenciais o ser humano passa a ter mais aceitação de si mesmo e das outras pessoas. “Desta forma, desenvolve uma benéfica reação em cadeia”, assinalou. Para ela, é fundamental que as pessoas busquem atividades que lhe façam bem, o que certamente vai refletir nos vários setores de sua vida.

O encontro tratou também de outros assuntos de interesse das mulheres, entre os quais a Reforma da Previdência e mobilizações a serem realizadas em defesa dos direitos já conquistados pelas trabalhadoras e trabalhadores rurais. Contou com a presença da coordenadora da Regional de Mulheres, Maria Lovani Ely; do coordenador da Regional, Luciano Carminatti, e do assessor da entidade, Nilo Schneider. A organização local teve a colaboração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Estrela.

Texto: Ascom Estrela