Primeira edição do “Bom pra Elas” atraiu diversas mulheres no Parque Pôr do Sol

Na tarde do domingo (26), no Parque Pôr-do-Sol, o Gabinete da Primeira-Dama de Bom Retiro do Sul, junto com demais setores da Administração Municipal e diversos profissionais voluntários, realizou a primeira edição do “Bom pra Elas”.

O evento tinha como objetivo proporcionar um dia de saúde e beleza para as mulheres. Diversos profissionais do Município e da Região, voluntariamente, ofereceram os serviços. As bom-retirenses tiveram acesso à massagem, manicure, pedicure, perfumaria, maquiagem, penteado, reiki, teste de acuidade visual, corte de cabelo, teste rápidos de saúde, amostras de produtos, limpeza e reconhecimento de pele, mini book fotográfico, depilação egípcia de buço além de consulta nutricional e em podologia.

O evento iniciou pela manhã com almoço da Liga de Combate ao Câncer, brechó, feira de adoção da Associação de Protetores dos Animais de Bom Retiro do Sul, Primeiro Encontro de Carros Antigos e apresentação das Bandas Apple e Rebobinados.

Foram cinco horas de cuidado para as mulheres. “Com tantos serviços gratuitos oferecidos pra gente, eu me senti uma rainha. Vou ir pra casa me sentindo mais bonita, a gente precisa desse cuidado. Fico agradecida pelos profissionais que nos atenderam” disse Cristiane Silva (40), moradora de Bom Retiro do Sul.

A primeira-dama Joice Locatelli diz que o evento terá continuidade nos próximos anos, com projeto de ampliação e uma programação ainda maior para valorizar ainda mais as mulheres do Município.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Bom Retiro do Sul