A Administração Municipal de Encantado comunica que a primeira parcela da taxa de localização vence no próximo sábado, dia 20 de maio. Se o contribuinte pagar até o vencimento, terá direito ao parcelamento, caso contrário terá somente a cota única com vencimento em 20 de agosto, data do vencimento do alvará sanitário. É necessário acessar o site da prefeitura www.encantado-rs.com.br e imprimir o carnê.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Encantado