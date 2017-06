Primeira parcela do IPTU em Lajeado vence nesta segunda-feira

Quem optou por pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Lajeado de forma parcelada deve ficar atendo ao vencimento da primeira parcela, que ocorre na segunda-feira (12). Há opção de parcelamento em até sete vezes, com parcela mínima de R$ 50 e juros de 1% ao mês.

Para evitar gastos desnecessários, já que 70% dos contribuintes pagaram IPTU em cota única, não foi enviado carnê pelos Correios para quem optar pelo parcelamento. O contribuinte deverá imprimir o carnê por meio do site da prefeitura, no link “Cidadão/Serviços/Boleto de IPTU”. Até o momento, já foram recolhidos R$ 22 milhões pela Prefeitura de Lajeado com o IPTU 2017.

