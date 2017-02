Primeira reunião de Gabinete de Segurança de 2017 é realizada na prefeitura

Na tarde desta quarta-feira (15) foi realizada, na prefeitura de Lajeado, a primeira reunião do ano do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M). A reunião teve a intenção de dar a largada aos projetos do novo governo, passando pelos objetivos do GGI, suas ações programadas, metas, além de breve explicação sobre os trabalhos do grupo.

A reunião também foi de eleição da presidência do gabinete. O secretário municipal de Segurança Pública, o tenente-coronel da Reserva da Brigada Militar Paulo Roberto Locatelli Gandin, foi eleito presidente por aclamação. César Adriano Antoniazzi, presidente da OAB, foi eleito vice-presidente.

Além dos eleitos e do prefeito Marcelo Caumo, que se fez presente para acompanhar os trabalhos do gabinete, participaram da reunião os demais membros do GGI-M:

– Vera Plein – Secretária de Educação

– Rafael Zanatta – Secretário do Planejamento

– Douglas Sandri – Secretário do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura

– Lorival dos Santos – Secretário do Trabalho, Habitação e Assistência Social

– Leandro Fernandes – Representando a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer

– Italo Reali – Assessor de Relações Comunitárias e Setoriais do gabinete do prefeito

– Gunther Mayer – Ouvidor da Prefeitura de Lajeado

– Cel. Gleider Cavalli – Comandante do CRPO do Vale do Taquari

– Ronaldo Britto – Delegado da Polícia Rodoviária Federal Lajeado

– Luciano Johann – Comandante 22º Batalhão de Polícia Militar

– Valdinei da Rosa – Comandante do Corpo de Bombeiros de Lajeado

– Juliano Stobbe – Delegado de Policia Titular de Lajeado

– David Horn – Diretor do Presídio de Lajeado

Na reunião foram debatidos os projetos apresentados pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, que passam por ações que previnem a criminalidade, como o uso intensivo de tecnologia, cercamento eletrônico e vídeo-monitoramento, além da adoção de medidas de inteligência possíveis com a adaptação de instrumentos que o município já possui para o combate ao crime. Também foram detalhadas ações de conscientização e prevenção através da educação em escolas e projetos sociais do município, principalmente com faixa etária mais vulnerável da pré-adolescência, evitando que entrem em contato com o crime.

– A ideia é aproximar cidadãos e os agentes das forças de segurança, mostrando que estamos presentes para defender a comunidade, com quem queremos trabalhar em parceria – comenta Locatelli.

O prefeito municipal, Marcelo Caumo, deixou claro que segurança é prioridade.

– Faço questão de participar e acompanhar o trabalho desenvolvido por todos aqui. Segurança é uma prioridade do nosso governo. Sem segurança pública não há saúde e não há educação. Precisamos fazer de Lajeado uma cidade que o cidadão se sinta seguro, e esta integração que existe entre as polícias, o Judiciário, a Susepe, as demais entidades da sociedade civil e a prefeitura municipal é de fundamental importância para combatermos a violência e a criminalidade – disse Caumo.

O delegado da Polícia Rodoviária Federal, Ronaldo Britto, explicou que existem opções de baixo custo em tecnologia que tornam possível uma integração entre todas as polícias e que podem ser estudadas pela secretaria municipal.

– O Gabinete acaba sendo um dos principais momentos em que os órgãos de segurança e entidades se reúnem para planejar ações integradas – comentou Britto.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Lajeado