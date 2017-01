Primeira semana do ano será de chuva no Rio Grande do Sul

A primeira semana de 2017 deve começar com chuvas em praticamente todas as regiões produtoras de arroz do Rio Grande do Sul devido a uma frente fria que avança pela região. A previsão é do boletim semanal do Instituto Climatempo, produzido especialmente para o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). Os valores das chuvas acumulados podem variar de região para região, mas as maiores precipitações devem se concentrar sobre a metade oeste do estado.

Nas regiões da Campanha e Fronteira Sul há previsões de chuvas, porém em menor quantidade. O que poderá manter os reservatórios em níveis abaixo do ideal para o uso da irrigação, principalmente em propriedades que utilizam cursos d’água. Contudo, na semana que vem há previsão de mais chuvas.

O mês de janeiro deverá ser com chuvas dentro da média para o estado, permitindo que as condições se mantenham favoráveis ao desenvolvimento das lavouras. O grande problema é que há previsão de ondas de frio neste mês de janeiro, ou até mesmo grande amplitude térmica.

Serão registradas máximas acima dos 30ºC e mínimas abaixo dos 20ºC, provocando algumas perdas localizadas de produtividade. No entanto, as condições estarão favoráveis ao desenvolvimento das lavouras, bem como aos tratos culturais.

Texto: Ascom Irga