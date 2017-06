Primeiros detalhes do Natal na Praça de Estrela são acertados

Uma reunião na Prefeitura de Estrela, na tarde da segunda-feira (12), definiu importantes pontos que marcarão a organização e programação do Natal na Praça de Estrela. Entre os objetivos e detalhes acertados está o lançamento oficial da programação de fim de ano, que ocorrerá em setembro com um show gratuito da Família Lima, no Centro Comunitário Cristo Rei, patrocinado pelo Atacadão Carrefour.

O prefeito de Estrela, Rafael Mallmann, secretários e demais lideranças do governo reuniram-se com a primeira-dama do município, Carine Schwingel, e a equipe do Gabinete para acertar os primeiros detalhes da aguardada festa. Entre as novidades está a implantação de um aplicativo de celular e internet que buscará trazer informações aos turistas ou mesmo moradores locais com pontos de referência para, por exemplo, se alimentarem quando em visita ao município.

Questões como datas, shows e atrações paralelas, segurança e decoração também foram discutidas. A Praça Menna Barreto, o calçadão da Rua Fernando Abott, o pórtico de entrada e o Parque Princesa do Vale receberão, mais uma vez, especial e iluminada decoração. Outro ponto turístico que este ano terá mais enfeites é a Escadaria da Rua Arnaldo José Diel.

Um concurso também será lançado visando incentivar as pessoas da comunidade e comerciantes a participarem da decoração da cidade nas vitrines e fachadas. O prefeito e os secretários municipais devem iniciar, nos próximos dias, visitas às empresas, indústrias e comerciantes na busca de apoio comercial ao evento. “O Natal na Praça não é um evento realizado com o dinheiro público. Quanto maior for a colaboração de nossa gente, maior será a festa, o sucesso dela e todos sairão ganhando”, explica Carine. “As cotas terão os mais diversos valores e poderão ser pagos via boleto com o prazo até janeiro.”

Palco flutuante

A festa, que no ano passado teve como uma das grandes atrações o show de luzes no lago do Parque Princesa do Vale, terá como novidade a utilização de um palco flutuante no mesmo local, que será utilizado para algumas das apresentações. E o respectivo show de luzes, que já encantou os milhares de visitantes, também terá novos ingredientes este ano, entre eles elementos com água e fogo.

Outra decisão da reunião foi a definição de dias específicos para determinados segmentos das apresentações e atrações do Natal. Um será dedicado para oficinas e atividades esportivas, outro para shows circenses, de teatro; corais; noite gospel e demais áreas. “Queremos que o público tenha uma maior identificação de um específico dia para com algum tipo de atração que lhe seja de maior interesse”, explica Carine Schwingel. “Ainda vamos elaborar e melhor definir isto, mas escolas ou mesmo artistas e grupos de nosso município que desejem se apresentar já podem procurar o Gabinete ou a Secretaria de Cultura e Turismo para buscar mais informações”, detalha ela.

Show da Família Lima

A Família Lima já foi uma das grandes atrações da edição passada do Natal na Praça 2016. O sucesso e a boa receptividade do público ao grupo foram tamanhos que a banda, formada em 1994, será a anfitriã da festa de lançamento da edição 2017, agendada previamente para o dia 13 de setembro. O grupo, que em seu repertório traz diversos sucessos numa mescla de variados estilos, irá se apresentar no Centro Comunitário Cristo Rei, com entrada franca. Apenas as entradas precisão ser retiradas no Atacadão, que promove o show, mas não vinculadas a compras, e sim apenas por uma questão de controle do público presente que será limitado.

Texto:Ascom Estrela