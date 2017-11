Processo Histórico da Erva-Mate é umas das atrações da Turismate 2017

O “Processo Histórico da Erva-Mate” é um importante atrativo turístico que pode ser visitado durante a Turismate. Organizado em seis etapas, o processo resgata a história do cultivo, beneficiamento e o consumo da Erva-Mate, desde os primórdios da civilização até a atualidade.

Um grupo de atores, formado por membros da comunidade ilopolitana, irá apresentar os meios de extração, transporte, secagem, trituração, armazenamento, tipos de moradia e as formas de consumo da erva-mate nesses mais de 500 anos, especialmente o chimarrão, bebida símbolo do Rio Grande do Sul. Em cada estação serão utilizados diferentes equipamentos que demonstram as dificuldades e os avanços obtidos até o aparecimento de indústrias modernas e o aumento da produção, do consumo, bem como a qualificação do beneficiamento e o respeito ao meio ambiente.

O roteiro tem uma distância de cerca de 500 metros. A duração da caminhada pode variar de 30 minutos até uma hora, dependendo da curiosidade do visitante. Desde o início do ano, a estrutura passa por um processo de recuperação, com o intuito de proporcionar um grande espetáculo para os visitantes e valorizar o carro chefe da economia do município que é a erva-mate.

“Este processo que retrata a história e a caminhada da erva-mate foi criado na primeira edição do evento, em 2003. Essa visita, ao Parque do Ibama, onde se encontra estas instalações, nos proporcionará uma viagem no tempo, que inicia na época indígena e estende-se até a indústria moderna. As pessoas só veem a indústria, mas não sabem como surgiu tudo isso”, explica o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente e coordenador da Turismate, Jurandir Marques. Ele ainda destaca que os visitantes terão a oportunidade de conhecer todo o processo percorrendo um caminho rodeado de erveiras – árvore símbolo do Rio Grande do Sul.

A união e a exuberância da natureza são outros fatores que prometem encantar os visitantes. “Durante o roteiro é possível reforçar a união da erva-mate com o Pinheiro brasileiro (araucária angustifólia). O sombreamento proporcionado pela araucária revela o seu instinto materno, que acolhe as árvores menores, como a erveira e proporciona assim maior qualidade para a erva”, comenta a bióloga Bruna Baratto.

Para o Presidente da Associação dos Amigos e Parceiros da Erva-Mate do Polo do Alto Vale do Taquari (AA Erva-Mate), Ismael Rosset, “contar com o apoio das empresas patrocinadoras para a manutenção desse projeto e de pessoas voluntárias que colaboram para a atividade cultural, especialmente com o envolvimento da comunidade local, é fundamental para a preservação da memória, dos usos e costumes de vários povos que muito contribuíram para o desenvolvimento do setor ervateiro no Brasil, especialmente na região do Alto do Vale do Taquari. A participação de jovens na parte lúdica do projeto é fundamental para a perpetuação desses conhecimentos entre as gerações futuras. Esperamos uma bela participação de público nos dias do evento”, finaliza Ismael.

Visitação:

O percurso da Reconstrução do Processo Histórico da Erva-Mate poderá ser visitado durante a Turismate – A Festa da Erva-Mate. As visitas guiadas ocorrem nos dias 17, 18 e 19, das 9h às 11h e das 14h às 16h. O agendamento de grupos pode ser realizado na Central de Informações do Município pelo fone 51 3774 1537.

O processo histórico da erva-mate tem a contribuição e a participação de muitas ervateiras. Neste ano, 22 delas estarão expondo e apresentando suas inovações no Salão da Erva-Mate. De Ilópolis estão envolvidas, a ervateira Amizade, Amor do Sul, Cultura Gaúcha, Diamantina, Ecomate, Fonte do Mate, Ilomate, Inovamate, Lago Verde, Marsango, Princesa Do Vale, Real Nativa, Rei Verde, Roda Do Mate, Safra/Essência, Secco, Seiva Do Mate, Serrena, Valentin e Ximango. De Putinga participa a ervateira Multimate e de Arvorezinha a ervateira Valério.

A Turismate é uma realização da Associação Comercial e Industrial de Ilópolis (ACI-I). Conta com a organização da Lume Eventos e tem o patrocínio confirmado da Prefeitura de Ilópolis, Gráfica Cometa, Fundomate, Ibramate, Sicredi, Banrisul, BRDE e o apoio de Dorigon Produtos de Limpeza, Posto Coser, Supermercado Aurora, Camilotti Pneus, Posto Fórmula, Corsan, Banco do Brasil, BalCa, Cerfox, Afubra, Erva-Mate Rei Verde, APL de Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari, Emater/RS, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, AA Erva Mate e Sindimate. O evento tem entrada gratuita.

Texto: Ascom Turismate