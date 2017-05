Procon de Estrela não atenderá nesta sexta-feira

O Procon de Estrela não atenderá na sexta-feira, dia 12. Nesta data os servidores do órgão estarão participando, em Porto Alegre, da Reunião de Gestão do ano de 2017, que reunirá os Procons de todo o Rio Grande do Sul.

A proposta do encontro é a interação do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, a fim de estabelecer metas para o alinhamento e planejamento de ações relativas ao Sistecon/RS. A reunião é promovida pelo Procon/RS, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos.

O Procon de Estrela funciona junto ao Poupa Tempo, na Rua 13 de Maio, ao lado da prefeitura. O horário normal de atendimento ao público é de segundas a sextas-feiras, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 16h.

Texto: Ascom Estrela