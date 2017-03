Produção de milho é tema de tarde de campo em Westfália

Um grupo de 40 produtores do município de Westfália participou, na quinta-feira (16), de uma tarde de campo sobre produção de milho. A atividade, com sete estações de trabalho, foi realizada na propriedade do agricultor Zilmar Rutz, da localidade de Linha Paissandu. Na ocasião, os participantes puderam conhecer mais sobre cultivares de milho disponíveis, produção de silagem de qualidade, processo de ordenha, qualidade do leite e regulagem de equipamentos, além do valor nutricional do milho, entre outros.

Na estação de abertura, o técnico em agropecuária da Emater/RS-Ascar de Westfália, Marcelo Müller, abordou as diversas opções de linhas de crédito disponíveis por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) – custeio, investimento, agroindústria, jovem, entre outros – e quais as condições ideais para sua aplicação. Também apresentou proposições e readequações para o crédito rural que podem contribuir para o fortalecimento das políticas públicas em andamento.

Para o anfitrião do dia, o evento representa uma oportunidade para troca de experiências entre os participantes. “A gente sempre tem o quê aprender e melhorar”, analisa Zilmar. Com 21 hectares de milho plantados na propriedade, utiliza toda a produção – cerca de 60 toneladas por hectare ao ano – na elaboração de silagem que alimentará um plantel de cerca de mais de 50 vacas – 42 em lactação. “E um alimento de qualidade é fundamental para quem produz leite, já que pode ser fator determinante para os ganhos em produção”, ressalta.

A tarde de campo foi promovida pela Emater/RS-Ascar, Prefeitura de Westfália, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Cooperativa Languiru. Estiveram presentes diversas autoridades, entre elas o prefeito de Westfália, Otávio Landmeier, o gerente adjunto da Emater/RS-Ascar, Carlos Lagemann, e o assistente técnico regional em Sistema de Produção Animal da Emater/RS-Ascar, Martin Schmachtenberg, além de representantes do STR, de secretarias e da Câmara de Vereadores local.

Lagemann valorizou o trabalho em parceria, no sentido de levar as políticas públicas de forma qualificada para os produtores. “Enquanto gestores, este deve ser o nosso papel, trabalhar para que os agricultores produzam, tendo acesso às tecnologias existentes e qualidade de vida”, salienta. Já para Landmeier, um dia de campo sempre será a oportunidade para a ampliação dos conhecimentos. “Muitas vezes pequenas ações já resultam em aumento da produtividade, algo fundamental em um município como o nosso, que tem no setor primário a sua maior força“, destaca.

Texto: Ascom Emater