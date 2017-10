Produção Orgânica de Frutas e Hortaliças é tema de curso em Lajeado

Com o objetivo de oportunizar a agricultores e interessados de Lajeado uma qualificação para a produção de alimentos saudáveis, a Emater/RS-Ascar e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura (Sedetag) do município promoveram na quinta-feira (05) o primeiro módulo do Curso de Produção Orgânica de Frutas e Hortaliças. A atividade, realizada no Jardim Botânico de Lajeado teve a intenção de levantar expectativas dos participantes sobre produção orgânica, além de apresentar conceitos e princípios da Agroecologia.

Em outra etapa os agricultores Rosane Sprandel, do bairro Moinhos d’Água, e Leandro Lange, de Conventos, fizeram relato de experiência sobre a produção agroecológica. Experiente no modelo, Rosane, que tem o morango como “carro-chefe”, ressaltou o fato de ter aprendido a cultivar assim desde a época de seus avós. “E o que mais me deixa satisfeita é o fato de comercializar tudo o que produzo diretamente na propriedade, já que as pessoas da cidade parecem a cada dia mais atentas a este tipo de agricultura mais sustentável”, afirma.

Lange corrobora com a tese de Rosane, ressaltando ainda o fato de os consumidores não se importarem de pagar mais por um produto de qualidade, livre de qualquer química e que leva em conta o respeito à natureza e aos seus recursos. “Tanto é que a grande parte das minhas vendas ocorre na propriedade mesmo”, comenta. Tanto Rosane quanto Lange integram a Organização de Controle Social (OCS) Orgânicos do Vale, que deve ser consolidada até o final do ano e tem como foco a comercialização de produtos livres de agrotóxicos.

O assistente técnico regional em Sistema de Produção Vegetal da Emater/RS-Ascar, Lauro Bernardi, que foi o responsável pela palestra da tarde lembrou aos participantes o fato de o consumo ser também um ato político. “Somos nós que escolhemos a quem iremos remunerar nesse processo: se uma grande indústria ou uma cooperativa de pequenos agricultores familiares” ponderou. Em sua fala ressaltou uma série de questões relacionadas à produção de base ecológica, sendo ela capaz de reconectar os produtores a natureza, permitindo a produção de alimentos com menor impacto ambiental e promoção da saúde.

A professora aposentada do bairro Conventos, Rosane Kraemer, ficou motivada com a participação no primeiro módulo da capacitação. “A terra sempre foi uma terapia para mim, especialmente quando voltava da escola após um dia cheio de trabalho”, observou. Na propriedade em que mora produz alface, tempero verde e couve-folha que costuma trocar com vizinhos, parentes e amigos. “A minha intenção é ampliar as variedades para que possa ter uma alimentação cada vez mais saudável”, comenta.

O próximo módulo já tem data marcada: ocorre no dia 18 de outubro, também no Jardim Botânico, a partir das 13h30. Na ocasião, o engenheiro agrônomo da Emater/RS-Ascar, André Müller, abordará o tema “Sistema de cultivo e manejo para a transição de olerícolas”. Na ocasião também haverá prática sobre biofertilizantes e produtos biológicos. Outros temas, como “Sistema de cultivo e manejo para transição em frutíferas” e “Elaboração de caldas protetivas e adesivos”, serão abordados mais adiante, no terceiro módulo da atividade, que também contará com visitas a propriedades orgânicas certificadas.

Além de agricultores, participaram do primeiro encontro o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura (Sedetag), Douglas Sandri, e o supervisor da Emater/RS-Ascar, João Caíno. Sandri destacou o trabalho em parceria com a Emater/RS-Ascar, que teve início ainda no ano de 2016, com a realização de uma série de atividades sobre produção orgânica que desencadearam a formação da OCS. “Nossa intenção é qualificar o setor primário do município, sendo a produção de alimentos saudáveis uma oportunidade tanto para agricultores como para consumidores”, comentou.

Texto: Ascom Emater