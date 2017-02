A Secretaria Municipal da Agricultura, juntamente com a Emater/RS-Ascar, convida todos os produtores rurais para participarem da reunião sobre a produção de produtos orgânicos. O encontro acontece no dia 08 de fevereiro, às 14h, no Auditório Brasil do Centro Administrativo.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Encantado