Produtores devem vacinar rebanho contra aftosa até o fim do mês

A primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa ocorre no município até o dia 31 de maio. Neste ano está descartada a prorrogação do prazo de imunização. A aplicação das doses é obrigatória para todos os bovinos e bubalinos, tendo como objetivo proteger o rebanho gaúcho contra essa doença contagiosa e responsável por diversos prejuízos econômicos e sociais ao Estado.

Todos os agricultores que possuem bovinos e bubalinos, independentemente da idade ou do número de animais, devem comprar as doses necessárias para a vacinação do rebanho em casas agropecuárias credenciadas pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação (SEAPI).

Após, os produtores precisam comprovar a imunização no Posto Veterinário, situado na Secretaria Municipal da Agricultura, por meio da Nota Fiscal de compra, no máximo cinco dias após a aquisição. Aqueles que não comprovarem a vacinação serão autuados, conforme determinação do Decreto Estadual n° 52.434/15. Mais informações na Secretaria Municipal da Agricultura ou pelo telefone (51) 3782-2265.

Texto: Ascom Santa Clara do Sul