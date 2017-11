Professores da Educação Infantil participam de formação continuada

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes (Smece) de Cruzeiro do Sul promoveu uma formação continuada para os professores da Educação Infantil. O aperfeiçoamento foi ministrado pela mestra em Educação, Daiane Horn, e pela doutoranda, Elisete Mallmann. O tema proposto foi “Construindo Propostas Pedagógicas Singulares para e com crianças da Educação Infantil”. A formação ocorreu no período de 28 de setembro a 19 de outubro, totalizando 22 horas.

Conforme a Smece, no dia 28 de setembro ocorreu a palestra: Construindo Propostas Pedagógicas Singulares. Já no dia 05 de outubro o tema abordado foi: Os Recursos Lúdicos e a Prática Reflexiva. Em 14 de outubro foi realizado um passeio cultural com o grupo para o município de Morro Reuter-RS. Na ocasião foi visitado O Caminho das Serpentes – Parque de Mosaicos, da Artista Gaúcha Cláudia Sperb; o Atelier de Cerâmicas Anelise Bredow e o Atelier do Artista Plástico Flávio Scholles. Neste dia também foi possível refletir e compreender os desafios da prática pedagógica, tendo um olhar mais sensível através da apreciação de obras artísticas.

A formação encerrou-se no dia 19 de outubro, onde o tema trabalhado foi “Como, quando e por que documentar o cotidiano escolar?”, sendo que cada escola apresentou o trabalho desenvolvido e as formas de registros. Segundo a coordenadora pedagógica Daniela Sehn, “os encontros foram momentos de compartilhar experiências e refletir sobre as práticas pedagógicas, visando o desenvolvimento saudável das crianças em um ambiente tranquilo, onde os pequenos sintam-se seguros para aprender através de vivências significativas”.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul