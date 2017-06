Profissionais da saúde recebem orientações no combate à sífilis

A Secretaria da Saúde, através do Serviço de Assistência Especializada (Sae), realizará capacitação para os profissionais da rede de saúde municipal na área de prevenção, diagnóstico e tratamento da sífilis. O evento ocorre na quinta-feira, dia 22, na Câmara de Vereadores de Lajeado.

O objetivo da capacitação destes profissionais é apresentar a importância do diagnóstico precoce da sífilis. Realizado nas Unidades de Saúde do município, o teste rápido pode indicar a presença da doença e possibilitar que seja realizado tratamento e acompanhamento do paciente, a fim de evitar que a sífilis se desenvolva, que a pessoa adoeça e que a doença seja disseminada.

Estão previstos temas como a ampliação do diagnóstico por meio de teste rápido, tratamento para a gestante e seu parceiro, incentivo à administração de penicilina benzatina, considerada o único medicamento seguro e eficaz na prevenção da sífilis congênita, e tratamento e prevenção da doença.

Confira a programação:

8h30min às 9h – Inscrições e Mesa de abertura

9h às 10h – Contexto Epidemiológico do HIV e Sífilis no Estado do RS: dados epidemiológicos do RS e municípios da região 29

10h às 10h15min – Coffee

10h15min às 12h – Testes Rápidos: Ações de Prevenção e Diagnósticos das DSTs/AIDS – Coordenadoria Estadual de DST/AIDS – Farmacêutica Jussara Kosminsky – Enfermeira Marina Gabriela Prado Silvestre

12h às 13h30min – Almoço

13h30min – Manejo e tratamento da sífilis – Protocolo MS – Dra. Sandra Chiari Cabral (Sae Lajeado) – Dr. Guilherme de Campos Domingues (Sae Lajeado)

16h30min – Encerramento com coffee

Texto: Ascom Lajeado