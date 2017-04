Programa de Controle ao Tabagismo auxilia a comunidade a largar o vício

Acordar pela manhã, escovar os dentes e sentar em frente à porta de casa era rotina da bom-retirense Ana Soares (56). Ana fumava desde os 15 anos, somando 40 anos de vício ininterruptos. Com um problema de saúde familiar, ela fez uma promessa: largar o cigarro. Isso ocorreu em novembro de 2016. De lá para cá, alguns foram os lapsos (quando o viciado fuma um cigarro um dia, fica outros sem fumar, fuma de novo…), mas, desde janeiro, Ana mudou a rotina de todas as manhãs, decidindo abandonar o vício.

Com a decisão tomada, Ana passou a fazer do Programa de Controle ao Tabagismo da ESF, no Bairro São Francisco. O Programa auxilia com acompanhamento de enfermeira, médico, psicóloga e nutricionista, além dos medicamentos, para que o viciado abandone o cigarro. Ana Paula Delwing (30), enfermeira responsável pelo grupo, conta que alguns foram casos em que o acompanhamento fez com que o bom-retirense largasse, definitivamente, o consumo do cigarro.

Para aqueles que participam de todos os encontros do grupo, o Governo Federal fornece os remédios e os adesivos usados no tratamento gratuitamente. Ana conta que os remédios dão uma certa segurança a ela, pois, mesmo estando quase três meses sem colocar um cigarro na boca, não se sente preparada para deixar o uso do medicamento e encarar a abstinência sozinha.

Os encontros em grupo auxiliam os bom-retirenses, pois, segunda a enfermeira Ana Paula, assim eles veem que não estão sozinhos na luta diária contra o fumo. A enfermeira conta ainda que quem está largando o cigarro, deve evitar não fazer o uso do primeiro. “Controlando para nunca por um cigarro na boca, se consegue controlar para não por mais. Quem está deixando o vício, muitas vezes, um cigarro é fatal para que haja a recaída” conta Ana Paula.

Os grupos são formados a partir das inscrições dos bom-retirenses da área da ESF que procuram a Estrutura de Saúde da Família com o anseio de parar de fumar. Assim, se formam os grupos e inicia-se o acompanhamento. O grupo que está sendo acompanhado está em fase de manutenção, que se dá quando já deixaram o vício.

Texto: Ascom Bom Retro do Sul