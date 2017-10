“Programa de controle do tabagismo” – por Gabriela Tonini

O tabagismo é, reconhecidamente, uma doença crônica, resultante da dependência à droga nicotina, e um fator de risco para cerca de 50 doenças, dentre elas, câncer, asma, DPOC, infecções respiratórias e doenças cardiovasculares. Sua prevalência vem reduzindo progressivamente, entretanto ainda mostra‐se expressiva em algumas regiões e grupos populacionais mais vulneráveis. Fumar é a principal causa de doença e morte

Possíveis de serem evitadas.

O fumo passivo é perigoso para a saúde. Já é comprovado que os não fumantes adoecem mais quando ficam expostos à fumaça do cigarro de quem fuma.

O que é o programa?

O programa consiste em orientar, encorajar, apoiar e tratar as pessoas que querem parar de fumar através de um método que acolhe o paciente na sua integralidade. Se o seu desejo é parar de fumar, você precisa conhecer o Programa 1800. Você vai saber de todos os riscos que o fumo causa a sua saúde, os benefícios de parar de fumar e, principalmente, receber orientação e ajuda especializada.

Quais medicamentos fornecidos?

Para apoio ao tratamento das pessoas tabagistas, são disponíveis gratuitamente os seguintes medicamentos: terapia de reposição de nicotina sob a forma de adesivo transdérmico (7mg, 14mg e 21mg), goma de mascar (2mg) e cloridrato de bupropiona (comprimido de 150mg).

Como e onde ocorre?

O grupo terá quatro encontros no primeiro mês, ou seja, um encontro por semana. No segundo mês, os encontros serão de 15 em 15 dias e a partir do terceiro mês será um encontro mensal totalizando 12 encontros. Os encontros são realizados na unidade básica de saúde do Centro, em Encantado. Para quem tiver interesse pode se direcionar a unidade para se inscrever em um dos grupos;

Mostre atitude, sem cigarro sua vida ganha mais saúde!

Por Gabriela Tonini – Farmacêutica e Doutoranda do PPG em Epidemiologia – UFRGS