Programa de Eficiência Energética já substituiu mais de 4 mil lâmpadas em escolas de Lajeado e Teutônia

Catorze escolas da região já foram beneficiadas pelo Projeto de Eficiência Energética da Certel, que visa substituir lâmpadas e refrigeradores antigos ou ineficientes por equipamentos modernos e que tenham o selo Procel de economia de energia.

De dezembro a março, já foram substituídas mais de 4 mil lâmpadas. Em Teutônia, foram contempladas a Escola Estadual de Ensino Fundamental Tancredo de Almeida Neves (bairro Languiru), as escolas estaduais de ensino médio Gomes Freire de Andrade (Languiru) e Reynaldo Affonso Augustin (Canabarro) e as escolas municipais de ensino fundamental Leopoldo Klepker (Alesgut), Professor Alfredo Schneider (Teutônia) e Professor Guilherme Sommer (Centro Administrativo). Em Lajeado, as beneficiadas são as escolas municipais de ensino fundamental Vitus André Mörschbächer (Universitário), Capitão Felipe Dieter (Imigrante), D. Pedro I (Jardim do Cedro), Guido Arnoldo Lermen (Centenário), Lauro Mathias Müller (Planalto), Nova Viena (Olarias), Porto Novo (Carneiros) e São Bento (São Bento).

Avaliação

Para Mariela Zamboni Bauer, diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Guido Arnoldo Lermen, no Bairro Centenário, Lajeado, onde foram substituídas 172 lâmpadas, o programa surgiu no momento ideal. “Precisamos de verbas para tantas outras iniciativas, e esta troca de lâmpadas nos poupa um serviço que, certamente, teríamos de fazer mais adiante. Parabenizamos a Certel pela parceria com as escolas, pois todos saem ganhando com as luzes novas e muito mais econômicas”, assinala.

Os estudantes sentirão a diferença ao perceberem as salas mais iluminadas. Segundo Mariela, eles são muito observadores e as salas antes eram escuras. Para o ensino deles e também ao trabalho dos professores, isso vai ajudar muito. “Todos vemos a Certel como uma empresa diferenciada, pois ela não pensa só em si, mas no bem de todos. E como a escola é o ponto de partida para uma comunidade, se a escola está sendo apoiada e ajudada por uma cooperativa como a Certel, a visão que as famílias terão dessa empresa melhora ainda mais”, avalia.

A diretora observa ainda que a escola ensina aos alunos noções de economia, de como é possível fazer mais com menos. “Com esta prática, eles compreenderão mais facilmente a importância de economizar. E as famílias também serão beneficiadas, pois, queira ou não, as crianças influenciam a opinião dos pais”, completa.

Beneficiadas

Entre as demais entidades a serem contempladas pelo programa, estão escolas, hospitais e clínicas geriátricas de municípios como Barão, Boqueirão do Leão, Capitão, Carlos Barbosa, Forquetinha, Gramado Xavier, Igrejinha, Lajeado, Poço das Antas, Pouso Novo, Progresso, Marques de Souza, Salvador do Sul, Santa Clara do Sul, São Pedro da Serra, Sério, Teutônia, Travesseiro e Westfália.

Texto: Ascom Certel