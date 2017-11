Programa de turismo rural tem reunião este mês

A prefeitura de Marques de Souza e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) realizam nos dias 20, 21 e 22 de novembro o terceiro encontro de capacitação para o fomento do turismo no município. A atividade faz parte do Programa de Turismo Rural do Senar e não oferece custos às prefeituras. O objetivo é identificar cidades e moradores com potencial para desenvolver o turismo em suas propriedades.

O programa é composto por 10 encontros. O primeiro ocorreu no gabinete do prefeito Edmilson Dörr. O segundo em setembro foi de sensibilização. E nos próximos dias 20, 21 e 22 será o terceiro, chamado de Módulo de Identificação e Seleção de Oportunidades de Negócios.

Será um treinamento de 24 horas, 8h diárias que acontece no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), de Marques de Souza. O evento vai contar com a participação de pelo menos 15 pessoas que têm interesse e foram identificadas com potencial e capacidade para contribuir para o desenvolvimento do turismo em Marques de Souza.

Texto: Ascom Marques de Souza