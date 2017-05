Programa Dê um Sorriso para seu Trabalho retoma atendimentos

Foram realizados, na semana passada, os primeiros atendimentos odontológicos do programa Dê um Sorriso para seu Trabalho. A iniciativa, do Governo de Estrela, possibilita consultas gratuitas aos servidores da prefeitura, realizados pela dentista Karina Seiboth Horn. Nos dois primeiros dias, funcionários com distintos motivos procuraram o atendimento na unidade móvel.

Lançado em 2013 e responsável por centenas de atendimentos ao longo dos últimos anos, o Dê um Sorriso para seu Trabalho é uma parceria das secretarias de Administração e Recursos Humanos (Seadrh) e da Saúde. Entre os serviços oferecidos estão exames clínicos em geral. As consultas são realizadas, semanalmente, às terças e quintas-feiras à tarde, em horário normal de expediente (13h30min às 17h). Isso com o prévio agendamento dos horários, às quartas-feiras, pelo telefone 3981-1031.

Sirlei Delfino é funcionária da prefeitura há 18 anos. A vigia procurou o atendimento após verificar um pequeno sangramento na boca. “Faz pouco tempo que realizei uma consulta, mas agora surgiu este pequeno sangramento. Aproveitando o programa, resolvi procurar e logo resolver isto, ver o que pode ser”, destaca ela. “É ótimo dispor de um trabalho diferenciado, nos sentimos valorizados”, ressalta. A iniciativa foi pioneira no Estado dentro da sua proposta de benefício.

Conforme a profissional, os primeiros atendimentos se mostraram bastante importantes. “Há aqueles que nos procuraram por alguma razão, problema específico, como aqueles que quiseram apenas realizar uma avaliação geral”, explica Karina Horn. “Oportunizamos limpeza, restaurações, algumas extrações e estas avaliações em geral, sendo que em caso de algo mais específico orientamos a procura do profissional de confiança ou especialista na área.”

Texto: Ascom Estrela