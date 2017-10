Programa Estrela Premiada será lançado no dia 17

Numa realização do Governo de Estrela, através da Secretaria da Fazenda, com apoio da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços (Cacis), será lançada no dia 17 a promoção Estrela Premiada, que além de promover o incremento das vendas do comércio e a arrecadação do município vai sortear, entre os consumidores, um automóvel Chery QQ zero quilômetro; 10 cheques-presente no valor de R$ 700 cada e 16 smartphones. O lançamento será no Salão da Oase, às 19h30min, com a presença de autoridades e convidados.

Para concorrer aos prêmios da promoção têm validade os documentos fiscais emitidos no período de 18 de outubro a 27 de dezembro. Para os consumidores em geral e usuários de serviços, cada R$ 100,00 em compras nas lojas participantes da campanha podem ser trocados por uma cautela, nas próprias lojas, até o máximo de dez cautelas por nota fiscal. Caso sejam efetuadas compras em lojas não participantes, será fornecida uma cautela a cada R$ 400,00 em notas, até dez cautelas por nota fiscal, que deverão ser trocadas no posto junto à prefeitura.

Os contribuintes municipais também receberão uma cautela a cada R$ 100,00, sendo válidas as guias de recolhimento do IPTU, ISSQN, ITBI, taxas de prestação de serviços e contribuição de melhoria, e as guias de recolhimento do IPVA de veículos emplacados em Estrela. Para os produtores rurais o valor é de R$ 200 por cautela, tendo como limite máximo a quantia de dez cautelas por Nota Fiscal de Produtor. Terão direito a uma cautela, por Bloco de Notas Fiscais de Produtor, aquele que apresentou, de 1º de janeiro a 31 de março, os blocos para revisão junto ao setor competente da prefeitura.

Serão realizados dois sorteios. O primeiro será no dia 24 de novembro, com cinco cheques-presente no valor de R$ 700 e oito smartphones. O segundo será em 27 de dezembro, com o prêmio maior da promoção – o automóvel zero quilômetro – mais cinco cheques-presente de R$ 700 e oito smartphones.

Texto: Ascom