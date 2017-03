Programa Juventude Rural oferece 465 bolsas de R$ 200 a estudantes

A Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR) vai disponibilizar até 465 bolsas de R$ 200 mensais no período de 10 meses, por meio do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper). O programa Bolsa Juventude Rural busca implantar projetos produtivos sustentáveis e estimular a sucessão na propriedade rural familiar. É direcionado a jovens entre 15 e 29 anos matriculados no 3o ano do ensino médio em escolas públicas estaduais ou em instituições educacionais que desenvolvem pedagogia da alternância.

“A permanência do jovem no campo contribui para o desenvolvimento do meio rural, porque o jovem é ousado, curioso e paga para ver”, afirma o secretário Tarcisio Minetto. Para o diretor de Departamento de Agricultura Familiar e Agroindústria, José Alexandre Rodrigues, na fase final de conclusão do curso, o aluno por vezes fica ansioso em busca de suporte financeiro. “A bolsa mensal é uma iniciativa que minimiza este tipo de situação”, explicou.

O prazo para envio da documentação se encerra em 8 de abril. Os candidatos devem ter Declaração de Aptidão do Pronaf (DAP) ativa e baixa renda bruta familiar. A seleção classificará por dois critérios: jovens em regime de internato e que residem na maior distância entre a escola e residência.

Mais informações no telefone (51) 3218-3396.

Confira o edital.

Texto: Ascom RS