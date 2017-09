Programa Municipal de Incentivo a Fruticultura é realizado em Paverama

O Município de Paverama, através da Secretaria Municipal da Agricultura, em parceria com a Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Conselho Municipal da Agricultura está implantando o Programa Municipal de Fruticultura. Será disponibilizado um recurso no valor de R$ 33.333,33 a serem investidos em 10 propriedades. Cada produtor será beneficiado com um auxílio de R$ 3.333,33 para implantação de um pomar.

As variedades sugeridas pelo programa são nogueira pecã, laranja e bergamota, o que não impede a implantação de outras variedades desde que haja viabilidade técnica e comercial para a variedade escolhida. As inscrições dos produtores interessados na adesão ao programa devem ser feitas na Secretaria da Agricultura ou no escritório da Emater. A seleção dos produtores beneficiados será por ordem de inscrição, e por critérios técnicos definidos em parceria entre Secretaria da Agricultura, Emater, STR, e Conselho Municipal da Agricultura.

Texto: Ascom Paverama