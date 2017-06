Programa para incremento setor leiteiro tem primeiro encontro com produtores

O Programa de Produção Integrada de Sistemas Agropecuários em Microbacias Hidrográficas (PISA), realizado pelo Programa Juntos para Competir, numa parceria do Sebrae/RS, Senar e Farsul, realizou na tarde desta segunda-feira (26) o primeiro encontro com dez produtores do município de Estrela que aderiram à iniciativa.

Durante quatro anos eles receberão assistência destas instituições – sem custo – por meio de cursos, consultorias, palestras, Dia de Campo, missões técnicas, entre outras atividades. De acordo com o gestor de Projetos de Agronegócios do Sebrae/RS, Valmor Mantelli Junior, já a partir da semana que vem devem começar as ações, com visitas técnicas às propriedades.

Os produtores terão acompanhamento, durante todo o período do projeto, pelo consultor técnico do Sebrae/RS, zootecnista Emanuel Schneider. Nas visitas será feito o diagnóstico das propriedades, para que se conheça a realidade de cada uma delas e, a partir disso, possa ser feito o planejamento alimentar. “Cada propriedade tem suas peculiaridades, realidades diferentes. Este trabalho de extensão requer o conhecimento de cada uma”, ressalta Mantelli. Conforme o gestor, o programa investirá no município em torno de R$ 300 mil. Na região, além de Estrela, participarão também produtores de Teutônia, Arroio do Meio, Capitão e Travesseiro.

O secretário da Agricultura de Estrela, José Adão Braun, e o veterinário da Emater Tiago Conrad acompanharam este primeiro encontro. “Este programa vem se somar a outras ações que já estão sendo feitas em nossa bacia leiteira”, destacou Braun, que manifestou sua satisfação com a parceria das entidades envolvidas e a contribuição que certamente darão para o incremento da produção leiteira. Em Estrela a iniciativa conta com a parceria da prefeitura, através da Secretaria Municipal da Agricultura; Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Emater/RS-Ascar.

Texto: Ascom Estrela