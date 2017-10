Programa “Prefeitura nos bairros” estará no bairro São José amanhã

Na quinta-feira (26) acontece a segunda edição do Prefeitura no Bairro em Bom Retiro do Sul. O evento ocorrerá no bairro São Jorge a partir das 19 horas. O Programa visa aproximar o prefeito, vice e todos os secretários da comunidade bom-retirense.

A reunião acontecerá na sede da Associação de moradores do bairro. Os encontros são realizados mensalmente intercalando bairros da cidade e comunidades do interior do município. O primeiro bairro contemplado foi a Goiabeira, abrangendo também a população da Saibreira.

COMO FUNCIONA?

A população poderá ir até o local levar suas reivindicações. Cada munícipe será atendido e irá preencher um protocolo de três vias com sua solicitação: uma para o Prefeito, outra para o Secretário responsável e a última para o solicitante.

Cada situação será avaliada individualmente e serão estabelecidos prazos para resolução do problema, quando for possível. Com a via em mãos, o munícipe poderá cobrar o que foi combinado.

Texto: Ascom Bom Retiro do Sul