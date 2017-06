Programação em homenagem ao Dia Mundial do Rock ocorre nos dias 15 e 16 de julho

Nos dias 15 e 16 de julho de 2017, a Praça Municipal Henrique Brückner, no Centro de Imigrante será palco da quarta edição do Dia Mundial do Rock. O evento conta com treze bandas no festival e encontro de motos e carros antigos. O ingresso será um quilo de alimento não perecível.

Mano Changes, o vocalista da banda Comunidade Nin-Jitsu, fará uma participação especial no festival se apresentando no domingo, às 17h30min.

Como em 2016, este ano o encontro de motos será no sábado a partir das 14h, e o encontro de carros antigos será domingo, iniciando às 9h. Os primeiros 50 donos de motos e carros antigos que chegarem, irão receber um brinde. Não há cobrança de inscrição.

No domingo, às 9h30min o adestrador da Novo Cão, Rudinho Bombassaro, fará um dog show com seis cães das raças border collie, pitt bul, pastor belga, spits alemão e vira-lata.

O 4º Dia Mundial do Rock será realizado pela Associação Cultural de Imigrante e conta com o patrocínio Master do Município de Imigrante, patrocínio Ouro de Sicredi, patrocínio Prata da Salva Craft Beer, e patrocínio Bronze das Lojas Benoit.

Sábado

14h – Encontro de motos

14h- Orquestra Jovem

14h40min – The Blitz

15h20min – Rock and Beer

16h – Apple

16h40min – Hello Ms Take

17h30 – Liverpool

18h20min – The Kombi

Domingo

9h – Exposição de Carros Antigos

9h30min – Dog show do Espaço Novo Cão, de Rudinho Bombassaro

13h30min – Orquestra Municipal

14h15min – Original Rock

15h – Aero Wyllis

15h45min – Alpha Rock

16h30min – O Bando

17h30min – Mano Changes

Texto: Ascom Imigrante