Programação especial para comemorar os 30 anos do Município

Para comemorar os 30 anos de emancipação político administrativa do município, devem ser realizadas uma série de atividades iniciando neste sábado dia 18 e encerrando no dia 02 de dezembro com os jogos de integração de futsal.

18/11: Seminário Estadual de Capacitação Técnica e Políticas Públicas Municipais

Informações: (51) 37881329

Horário: 8h30min (Credenciamento)

Local: Auditório da Câmara de Vereadores

22/11: Baile da Terceira Idade – Animação: Banda Renovação

Horário: 13h30min

Local: Ginásio São Francisco

23/11: 6º Seminário da Liga de Combate ao Câncer

Horário: 8h30min

Local: Auditório do Centro Administrativo

23/11: Gincana Municipal

Horário: das 18h30min às 20h30min

Local: Praça Central

Realização: SESC

24/11: Gincana Municipal

Horário: das 18h30min às 20h30min

Local: Praça Central

Realização: SESC

25/11: 28º Baile do Município com Escolha da Nova Corte de Soberanas 2017- 2020 e Premiação da Gincana Municipal

Horário: 22h

Local: Ginásio de Esportes do Grêmio Esportivo Gaúcho

26/11: Trilha da Cascata do Moinho com Café da Colônia – Preço Promocional R$ 18,00 -Inscrições na Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Desporto

Horário: 16 horas

Local: Saída em frente à Igreja

27/11 a 15/12: Exposição: “Projeto Resgatando Memórias” – “Retratos de Família”

Horário: das 8h às 11h30min – das 13h30min às 17h30min (de segunda-feira a quinta-feira)

das 7h ás 13h (sexta-feira)

Local: Biblioteca Municipal/ Museu Nohemio Battisti

28/11: Cinema Especial / Filme: Uma viagem extraordinária – Indicação: 10 anos

Horário: 19h

Local: Salão Paroquial

29/11: Sessão Solene em homenagem ao 30º Aniversário Político Administrativo do Município com a participação do Coral Municipal

Horário: 19h30min

Local: Auditório da Câmara de Vereadores

30/11: Festival Inter Núcleos / Esporte e Lazer

Horário: 19h

Local: Ginásio de Esportes do Grêmio Esportivo Gaúcho

01/12: Feira do Pequeno Produtor Rural

Horário: das 16h às 18h

Local: Praça Central

02/12: 25ª Edição dos Jogos de Integração de Futsal

Horário: 8h (início)

Local: Grêmio Esportivo Gaúcho

52º Festival de Coros do Rio Grande do Sul – O Gaúcho quer cantar – Etapa Progresso – FECORS /“Festival de Coros com Jantar de Confraternização”

Horário: 19h30min

Local: Salão Paroquial

